Китайская компания запустила конкурента ChatGPT

Китайская компания Iflytek, занимающаяся технологиями по распознаванию голоса, представила свою модель искусственного интеллекта для образовательных и корпоративных целей SparkDesk, которая должна стать конкурентом ChatGPT компании OpenAI.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время презентации разработчики давали голосовые указания SparkDesk, чтобы чат-бот оценил эссе студентов и сочинил гипотетические истории о присутствии Конфуция на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Демонстрация дала возможность зрителям задать вопрос.

Основатель компании Лю Цинфэн заявил, что целью разработки было превысить возможности OpenAI в вопросе использования китайского языка и достичь стандартов ChatGPT на английском.

"Влияние этой генеративной технологии искусственного интеллекта не менее важно, чем влияние рождения ПК или Интернета. Нам нужно сделать все возможное, чтобы научиться у ChatGPT и даже стремиться превзойти его", - сказал Цинфэн.

Напомним, ранее Администрация киберпространства Китая обнародовала проект, согласно которому поставщики услуг должны обеспечить достоверность контента, уважать авторские права, позаботиться о национальной безопасности и т.д.

Тем временем крупные китайские компании отвоевывают свое место на рынке искусственного интеллекта и создают собственные разумные технологии. В частности, техногигант Alibaba планирует интегрировать свой ИИ "Tongyi Quianwen" в приложения компании. Эта модель умеет составлять письма, планировать поездки, консультировать покупателей и т.д.