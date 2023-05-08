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Китайская компания запустила конкурента ChatGPT
Китайская компания Iflytek, занимающаяся технологиями по распознаванию голоса, представила свою модель искусственного интеллекта для образовательных и корпоративных целей SparkDesk, которая должна стать конкурентом ChatGPT компании OpenAI.
Об этом сообщает Bloomberg.
Во время презентации разработчики давали голосовые указания SparkDesk, чтобы чат-бот оценил эссе студентов и сочинил гипотетические истории о присутствии Конфуция на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Демонстрация дала возможность зрителям задать вопрос.
Основатель компании Лю Цинфэн заявил, что целью разработки было превысить возможности OpenAI в вопросе использования китайского языка и достичь стандартов ChatGPT на английском.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Влияние этой генеративной технологии искусственного интеллекта не менее важно, чем влияние рождения ПК или Интернета. Нам нужно сделать все возможное, чтобы научиться у ChatGPT и даже стремиться превзойти его", - сказал Цинфэн.
Напомним, ранее Администрация киберпространства Китая обнародовала проект, согласно которому поставщики услуг должны обеспечить достоверность контента, уважать авторские права, позаботиться о национальной безопасности и т.д.
Тем временем крупные китайские компании отвоевывают свое место на рынке искусственного интеллекта и создают собственные разумные технологии. В частности, техногигант Alibaba планирует интегрировать свой ИИ "Tongyi Quianwen" в приложения компании. Эта модель умеет составлять письма, планировать поездки, консультировать покупателей и т.д.