Китайська компанія запустила конкурента ChatGPT

Китайська компанія Iflytek, що займається технологіями з розпізнавання голосу, презентувала свою модель штучного інтелекту для освітніх і корпоративних цілей SparkDesk, що має стати конкурентом ChatGPT компанії OpenAI.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час презентації розробники давали голосові вказівки SparkDesk, щоб чат-бот оцінив есе студентів і скласти гіпотетичні історії про присутність Конфуція на Олімпіаді 2008 року в Пекіні. Демонстрація дала можливість глядачам поставити запитання. Лю сказав, що метою було перевищити можливості OpenAI китайською мовою та досягти стандартів ChatGPT англійською.

Засновник компанії Лю Цинфен заявив, що метою розробки було перевищити можливості OpenAI в питанні використання китайської мови та досягти стандартів ChatGPT англійською.

"Вплив цієї генеративної технології штучного інтелекту не менш важливий, ніж вплив народження ПК чи Інтернету. Нам потрібно зробити все можливе, щоб навчитися у ChatGPT і навіть прагнути перевершити його", — сказав Цинфен.

Нагадаємо, раніше Адміністрація кіберпростору Китаю оприлюднила проект, згідно якому постачальники послуг мають забезпечити достовірність контенту, поважати авторські права, подбати про національну безпеку та ін.

Тим часом великі китайські компанії відвойовують свої місце на ринку штучного інтелекту та створюють власні розумні технології. Зокрема, техногігант Alibaba планує інтегрувати свій ШІ "Tongyi Quianwen" у додатки компанії. Ця модель вміє складати листи, планувати поїздки, консультувати покупців тощо.