За створення фейкових новин за допомогою ChatGPT - у Китаї арештували чоловіка

Поліція китайської провінції Ганьсу арештувала чоловіка, який створював фейкові новини за допомогою чат-бота ChatGPT. Неправдиву інформацію зловмисник поширював у китайських соціальних мережах - повідомив телеканал CGTN.

Чоловік на прізвище Хонг використовував ChatGPT для створення новин про смертельну залізничну катастрофу з елементами, які зібрав з різних популярних новин.

Сфабрикована історія, згідно з якою 25 квітня в провінції Ганьсу потяг наїхав на дорожніх робітників, в результаті чого загинули дев'ять людей, привернула увагу місцевих офіцерів кібербезпеки.

Фейкова новина набрала понад 15 тисяч кліків.

Поліція відстежила всі облікові записи і зрозуміла, що новини розміщені з серверів маркетингової компанії, зареєстрованої в місті Шеньчжень, на півдні Китаю. Співробітник цієї компанії Хонг, який використовував технологію штучного інтелекту для створення неправдивої інформації, яка широко поширювалася та переглядалася, був заарештований і звинувачений у підбурюванні та провокуванні неприємностей.

Це перший подібний випадок з того часу, як у січні набули чинності правила країни щодо застосування технології deepfake - методики синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті.

Правила, спрямовані на прискорення розвитку індустрії штучного інтелекту та запобігання зловживання технологією.

Коли ChatGPT від OpenAI став популярним, а китайський гігант онлайн-пошуку Baidu та інші технологічні компанії згодом оприлюднили конкуруючі продукти, це привернуло увагу китайських регуляторів кіберпростору.

Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) 11 квітня опублікувала проект правил щодо управління генеративними послугами штучного інтелекту, який, як очікується, набуде чинності десь цього року.

У Китаї вимагатимуть від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати, оскільки в Управлінні кіберпростору Китаю виникають певні сумніви щодо ботів, представлених найбільшими технологічними компаніями країни.

Постачальники послуг повинні гарантувати, що вміст є точним і поважає інтелектуальну власність, а також не дискримінує та не загрожує безпеці. Оператори штучного інтелекту також повинні чітко маркувати створений штучним інтелектом контент.