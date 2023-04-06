Argentem Creek Partners не оставляет попыток осуществить рейдерский захват терминала в Одессе – СМИ

Киевский окружной административный суд встал на сторону Виталия Марченко – законного гендиректора одесского терминала ООО "Олимпекс Купе Интернэйшнл", сообщает издание "Главред".

Согласно публикации, суд принял решение, которым остановил действие приказа Министерства юстиции Украины №929/5 от 10.03.2023.

"Марченко продолжает отстаивать в суде свои права и борется против компании Argentem Creek Partners , пытающейся осуществить рейдерский захват активов украинского холдинга GNT Group ”, - говорится в материале.

Кроме того, по решению суда, Министерству юстиции Украины, Офиса противодействия рейдерству и всем органам государственной регистрации запретили проводить регистрационные действия по выполнению указанного незаконного приказа №929/5 от 10.03.2023.

"Раньше Madison Pacific Trust ltd (кредитный агент Argentem Creek Partners ) вопреки Корпоративному договору, заключенному между ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", Madison Pacific Trust ltd и GNT TRADE DMCC уволил Виталия Марченко с должности генерального директора. На его место был назначен адвокат Hillmont Partners Игорь Кулак, не имеющий ни профильного образования, ни какого-либо опыта, чтобы руководить стратегически важным стивидорным предприятием", - напоминает "Главред".

В GNT Group называют увольнение Виталия Марченко прямым доказательством того, что кредиторы пытаются осуществить рейдерский захват ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", и их не волнует риск остановки работы этого предприятия.

"После этих событий Виталий Марченко добился принятия решения в его пользу: 14 февраля 2023 года Западный апелляционный хозяйственный суд полностью остановил действие противоправного решения проведенного кредиторами общего собрания, на котором был "уволен" Виталий Марченко", - говорится в статье.

После этих решений последовало вмешательство со стороны Министерства юстиции – Приказ министра №929/5 от 10.03.2023 года. Этим приказом, сообщает издание, Минюст блокировал исполнение постановления Западного апелляционного хозяйственного суда.

" Это было грубым нарушением Конституции Украины, которая говорит об обязательности судебных решений. Соответственно, Киевский окружной административный суд обеспечил верховенство права по указанному делу и помешал Argentem Creek Partners использовать "административный ресурс" в виде влияния на Министерство юстиции и министра Малюску " , - отмечает автор .

Напомним, что СМИ уже неоднократно сообщали о том, что кредиторы атакуют актив и GNT Group, нанявшие адвокатов Hillmont Partners . Их обвиняют в том, что они имеют значительные связи с украинскими властями, благодаря чему могут привлекать "административный ресурс" в интересах своих клиентов.

Кроме того, журналисты писали о вероятном вовлечении Давида Арахамии в попытку Argentem Creek Partners осуществить захват одесского зернового терминала ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл".

Расследователи HUBs обратили внимание на то, что в ноябре 2022 года в Вене председатель Наблюдательного совета UkraineInvest и народный депутат Давид Арахамия встретились с представителями Argentem Creek Partners. Факт встречи глава фракции "Слуга Народа" подтвердил в комментарии для "Украинской Правды".

Вскоре после встречи с Арахамией кредиторы начали агрессивное принудительное взыскание с GNT Group, охарактеризованное в Холдинге как попытку рейдерского захвата активов.