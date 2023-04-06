Argentem Creek Partners не полишає спроб здійснити рейдерське захоплення терміналу в Одесі – ЗМІ

Київський окружний адміністративний суд встав на бік Віталія Марченка – законного гендиректора одеського терміналу ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", повідомляє видання "Главред".

Згідно з публікацією, суд ухвалив рішення, яким зупинив дію наказу Міністерства юстиції України № 929/5 від 10.03.2023.

"Марченко продовжує відстоювати в суді свої права та бореться проти компанії Argentem Creek Partners, яка намагаються здійснити рейдерське захоплення активів українського холдингу GNT Group", - йдеться у матеріалі.

Крім того, за рішенням суду, Міністерству юстиції України, Офісу протидії рейдерству та всім органам державної реєстрації заборонили проводити реєстраційні дії щодо виконання зазначеного незаконного наказу № 929/5 від 10.03.2023.

"Раніше Madison Pacific Trust ltd (кредитний агент Argentem Creek Partners) в супереч Корпоративному договору, укладеного між ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", Madison Pacific Trust ltd та GNT TRADE DMCC звільнив Віталія Марченка з посади генерального директора. На його місце був призначений адвокат Hillmont Partners Ігор Кулак, який не має ані профільної освіти, ані будь-якого досвіду, щоб керувати стратегічно важливим стивідорним підприємством", - нагадує "Главред".

У GNT Group називають звільнення Віталія Марченка, прямим доказом того, що кредитори намагаються здійснити рейдерське захоплення ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", і їх не хвилює ризик зупинки роботи цього підприємства.

"Після цих подій Віталій Марченко домігся ухвалення рішення на його користь: 14 лютого 2023 року Західний апеляційний господарський суд повністю зупинив дію протиправного рішення проведених кредиторами загальних зборів, на яких був "звільнений" Віталій Марченко", - йдеться у статті.

Після цих рішень відбулося втручання з боку Міністерства юстиції – Наказ міністра №929/5 від 10.03.2023 року. Цим наказом, повідомляє видання, Мінюст блокував виконання постанови Західного апеляційного господарського суду.

"Це було грубим порушенням Конституції України, яка говорить про обов’язковість судових рішень. Відповідно, Київський окружний адміністративний суд забезпечив верховенство права у зазначеній справі та завадив Argentem Creek Partners використати "адміністративний ресурс" у вигляді впливу на Міністерство юстиції та міністра Малюську", - зазначає автор.

Нагадаємо, що ЗМІ вже неодноразово повідомляли про те, що кредитори атакують активи GNT Group, найняли адвокатів Hillmont Partners. Їх звинувачують у тому, що вони мають значні зв’язки в українській владі, завдяки чому можуть залучати "адміністративний ресурс" в інтересах своїх клієнтів.

Крім того, журналісти писали про ймовірну залученість Давида Арахамії до спроби Argentem Creek Partners здійснити захоплення одеського зернового терміналу ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Розслідувачі HUBs звернули увагу, що у листопаді 2022 року у Відні голова Наглядової ради UkraineInvest та народний депутат Давид Арахамія зустрівся з представниками Argentem Creek Partners. Факт зустрічі голова фракції "Слуга Народу" підтвердив у коментарі для "Української Правди".

Невдовзі після зустрічі з Арахамією кредитори почали агресивне примусове стягнення з GNT Group, яке у Холдингу охарактеризували як спробу рейдерського захоплення активів.