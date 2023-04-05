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Детская железная дорога в Киеве начинает новый сезон: график работы и цены
Столичная детская железная дорога начнет новый сезон с 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что в апреле, мае, сентябре и октябре движение поездов осуществляется по выходным, а в течение лета – с четверга по воскресенье.
График работы детской железной дороги:
- четверг, пятница – с 11:10 до 17:10;
- суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:50.
Стоимость билетов следующая:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- общий вагон: взрослый билет – 100 грн, детский – 50 грн;
- ретровагон: взрослый – 120 грн, детский – 60 грн;
- вагон класса люкс: взрослый – 150 грн, детский – 100 грн;
- посещение Музея истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн;
- посещение выставки узкоколейной железнодорожной ретротехники – 50 грн.
Киевская детская железная дорога расположена в Сырецком парке. Она ограничивается двумя станциями: Киев-Пассажирский детский (здание станции является мини-копией Центрального железнодорожного вокзала столицы) и Железнодорожная. Длина маршрута составляет 6,7 км.