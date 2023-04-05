ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

Детская железная дорога в Киеве начинает новый сезон: график работы и цены

Киевская детская железная дорога, поезд
Киевская детская железная дорога. Фото: Официальный портал Киева

Столичная детская железная дорога начнет новый сезон с 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в апреле, мае, сентябре и октябре движение поездов осуществляется по выходным, а в течение лета – с четверга по воскресенье.

График работы детской железной дороги:

  • четверг, пятница – с 11:10 до 17:10;
  • суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:50.

Стоимость билетов следующая:

  • общий вагон: взрослый билет – 100 грн, детский – 50 грн;
  • ретровагон: взрослый – 120 грн, детский – 60 грн;
  • вагон класса люкс: взрослый – 150 грн, детский – 100 грн;
  • посещение Музея истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн;
  • посещение выставки узкоколейной железнодорожной ретротехники – 50 грн.

Киевская детская железная дорога расположена в Сырецком парке. Она ограничивается двумя станциями: Киев-Пассажирский детский (здание станции является мини-копией Центрального железнодорожного вокзала столицы) и Железнодорожная. Длина маршрута составляет 6,7 км.