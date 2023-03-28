"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам: графики

"Укрзализныця" планирует запустить ряд дополнительных поездов к Пасхе и майским праздникам.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Так, на праздники будут курсировать дополнительные поезда из Киева в:

Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23;

Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40;

Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57;

Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00;

Ковель и обратно поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45;

Харьков и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.

Также будет курсировать дополнительный поезд №167/168, который соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

Билеты уже можно приобрести онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

Напомним, в Украине 25 марта вступили в силу изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Среди прочего нововведения коснулись возврата средств пассажирам, сдавшим билеты.