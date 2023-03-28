"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Великодня й травневих свят: графіки

"Укрзалізниця" планує запустити низку додаткових поїздів до Великодня й травневих свят.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Так, на свята курсуватимуть додаткові потяги з Києва до:

Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23;

Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40;

Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57;

Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00;

Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45;

Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Також курсуватиме додатковий потяг №167/168, який сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки вже можна придбати онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

Нагадаємо, в Україні 25 березня набули чинності зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом. Серед іншого нововведення торкнулися повернення коштів пасажирам, які здали квитки.