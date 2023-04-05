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Транспорт
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Дитяча залізниця в Києві розпочинає новий сезон: графік роботи й ціни

Київська дитяча залізниця, поїзд
Київська дитяча залізниця. Фото: Офіційний портал Києва

Столична дитяча залізниця розпочне новий сезон із 15 квітня. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що в квітні, травні, вересні та жовтні рух поїздів здійснюється по вихідних, а протягом літа – з четверга по неділю.

Графік роботи дитячої залізниці:

  • четвер, п'ятниця – з 11:10 до 17:10;
  • субота, неділя – з 10:30 до 18:50.

Вартість квитків така:

  • загальний вагон: дорослий квиток – 100 грн, дитячий — 50 грн;
  • ретровагон: дорослий – 120 грн, дитячий – 60 грн;
  • вагон класу люкс: дорослий – 150 грн, дитячий – 100 грн;
  • відвідування Музею історії Південно-Західної залізниці – 40 грн;
  • відвідування виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки – 50 грн.

Київська дитяча залізниця розташована в Сирецькому парку. Вона обмежується двома станціями: Київ-Пасажирський дитячий (будівля станції є мінікопією Центрального залізничного вокзалу столиці) та Залізнична. Довжина маршруту становить 6,7 км.