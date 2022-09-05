Израиль запретит полеты Boeing 747 и других четырехмоторных самолетов

Власти Израиля с 31 марта 2023 года запретят полеты Boeing 747 и четырехмоторных самолетов, чтобы снизить уровень шума и улучшить ситуацию с экологией.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что власти Израиля уже сообщили авиакомпаниям, что они не смогут приземляться крупными самолетами в аэропорту Бен-Гурион вблизи Тель-Авива с летнего сезона 2023 года.

Ограничение затронет преимущественно грузовые самолеты, поскольку большинство пассажирских перевозчиков перестали использовать Boeing 747 и другие самолеты с четырьмя моторами на маршрутах в Израиль.

Израильская авиакомпания El A уже вывела из строя свой парк самолетов 747 и использует двухмоторные самолеты Boeing 777 и 787 на дальних маршрутах. Другие компании также используют эти самолеты Boeing или аналогичные Airbus, хотя некоторые 747 все еще используются для доставки грузов.

Эксплуатация воздушных судов с четырьмя двигателями будет разрешена в исключительных случаях только при наличии специального разрешения.

Напомним, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines 16 августа пополнила свой флот еще одним самолетом, ставшим первым пополнением украинского авиапарка с начала полномасштабной войны с Россией.