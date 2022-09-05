Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 та інших чотиримоторних літаків

Влада Ізраїлю з 31 березня 2023 року заборонить польоти Boeing 747 і чотиримоторних літаків, щоб знизити рівень шуму та покращити ситуацію з екологією.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що влада Ізраїлю вже повідомила авіакомпаніям, що вони не зможуть приземлятися великими літаками в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва з літнього сезону 2023 року.

Обмеження торкнеться переважно вантажних літаків, оскільки більшість пасажирських перевізників перестали використовувати Boeing 747 та інші літаки з чотирма моторами на маршрутах до Ізраїлю.

Ізраїльська авіакомпанія El A вже вивела з експлуатації свій парк літаків 747 і використовує двомоторні літаки Boeing 777 і 787 на далеких маршрутах. Інші компанії також використовують ці літаки Boeing або аналогічні Airbus, хоча деякі 747 все ще використовуються для доставки вантажів.

Експлуатація повітряних суден із чотирма двигунами буде дозволена у виняткових випадках і лише за наявності спеціального дозволу.

Нагадаємо, українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines 16 серпня поповнила свій флот ще одним літаком, що став першим поповненням українського авіапарку з початку повномасштабної війни з Росією.