Латвийская авиакомпания первой в Европе обеспечит самолеты интернетом Starlink

Латвийская авиакомпания airBaltic станет первой в Европе, которая запустит на своих самолетах спутниковый интернет Starlink. Он будет бесплатным и доступным всем пассажирам.

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Об этом сообщает avianews.com.

Все пассажиры смогут пользоваться доступом в интернет сразу после того, как попадут на борт авиалайнера. Услуга будет доступна как на земле, так и во время перелета.

Кроме того, AirBaltic уверяет, что доступ в сеть будет бесплатным для пассажиров.

"Это исторический момент для нашей авиакомпании и отрасли в целом. В скором времени airBaltic станет первой авиакомпанией в Европе, которая запустит высокоскоростной, безлимитный и бесплатный спутниковый интернет на борту”, - заявил гендиректор airBaltic Мартин Гаусс.

Авиакомпания будет сотрудничать с компанией SpaceX Илона Маска, которая будет предоставлять на каждый самолет канал в 350 мегабит. Если все 145 пассажиров на борту одновременно начнут пользоваться интернетом, каждый из них получит канал в 2,4 мегабита. Этого достаточно, чтобы просматривать потоковое видео или даже трансляцию из салона самолета.

Низкая задержка в передаче данных 20 мс позволит пассажирам даже играть в онлайн игры или совершать видео-звонки в полете.

airBaltic вместе со SpaceX уже начали процесс сертификации специального оборудования для самолетов Airbus A220-300, используемых латвийским авиаперевозчиком.

Сертификация должна доказать, что оборудование не влияет на системы самолета, и его эксплуатация безопасна.

airBaltic рассчитывает выполнить все работы по установке оборудования Starlink на всех своих самолетах в течение 2023 года.

После сертификации на каждом из 39 авиалайнеров Airbus A220-300 AirBaltic техники установят спутниковую антенну, питание и Wi-Fi-роутеры, чтобы раздавать сигнал в салоне.

Антенна на самолете будет связываться со спутниками SpaceX, которые уже используются для предоставления сервиса Starlink на земле.

SpaceX заявила о запуске услуги Starlink для самолетов в конце 2022 года. Компания отмечает, что интернет-трафик в самолетах не будет ограничен. Также авиакомпании могут рассчитывать на гарантийное обслуживание интернет-оборудования все время, пока они пользуются услугой.