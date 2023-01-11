- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Латвійська авіакомпанія першою у Європі забезпечить літаки інтернетом Starlink
Латвійська авіакомпанія airBaltic стане першою у Європі, яка запустить на своїх літаках супутниковий інтернет Starlink. Він буде безкоштовним і доступним усім пасажирам.
Про це пише avianews.com.
Зазначається, що усі пасажири зможуть користуватися доступом в інтернет одразу після того, як потраплять на борт авіалайнера. Послуга буде доступна як на землі, так і під час перельоту.
Крім того, airBaltic запевняє, що доступ в мережу буде безкоштовним для пасажирів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“Це історичний момент для нашої авіакомпанії та галузі в цілому. Незабаром airBaltic стане першою авіакомпанією в Європі, яка запустить високошвидкісний, безлімітний і безкоштовний супутниковий інтернет на борту”, - заявив гендиректор airBaltic Мартін Гаусс.
Авіакомпанія співпрацюватиме з компанію SpaceX Ілона Маска, яка надаватиме на кожен літак канал в 350 Мегабіт. Якщо всі 145 пасажирів на борту одночасно почнуть користуватися інтернетом, кожен з них отримає канал в 2,4 Мегабіта. Цього достатньо, щоб переглядати потокове відео або навіть вести трансляцію з салону літака.
Низька затримка у передачі даних 20 мс дозволить пасажирам навіть грати в онлайн-ігри або здійснювати відео-дзвінки в польоті.
airBaltic разом зі SpaceX уже почали процес сертифікації спеціального обладнання для літаків Airbus A220-300, які використовує латвійський авіаперевізник.
Сертифікація має довести, що обладнання не впливає на системи літака, та його експлуатація є безпечною.
airBaltic розраховує виконати всі роботи зі встановлення обладнання Starlink на всіх своїх літаках протягом 2023 року.
Після сертифікації на кожному з 39 авіалайнерів Airbus A220-300 airBaltic техніки встановлять супутникову антену, живлення та Wi-Fi-роутери, щоб роздавати сигнал у салоні.
Антена на літаку буде зв’язуватися з супутниками SpaceX, які вже використовують для надання сервісу Starlink на землі.
Зазначимо, SpaceX заявила про запуск послуги Starlink для літаків наприкінці 2022 року. Компанія наголошує, що інтернет-трафік у літаках не буде обмежений. Також авіакомпанії зможуть розраховувати на гарантійне обслуговування інтернет-обладнання весь час, поки вони користуються послугою.