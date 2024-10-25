На границе со Словакией приостановят таможенное оформление: в чем причина

25 октября временно будет прекращен таможенный контроль и таможенное оформление транспортных средств в пункте пропуска "Малый Березный — Убля" на украинско-словацкой границе.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Как отмечают в ведомстве, по информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, сегодня, 25 октября, временно отсутствует электроснабжение в пункте пропуска "Малый Березный — Убля", что на украинско-словацкой границе, через установку и подключение дизельного генератора.

В Гостаможслужбе предупреждают, что в течение срока выполнения работ, ориентировочно с 15:00 до 20:00, таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будет приостановлено.

В ведомстве советуют перевозчикам учесть данную информацию при планировании маршрутов через границу Украины.

На каких КПП задержки движения

В пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей с 1 октября 2024 прекратили осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.

Также на мосту через реку Днестр в рамках международного пункта пропуска " Могилев-Подольский — Отач" на молдавско-украинской границе продлили срок проведения ремонтных работ.

С 24 октября 2024 года на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" начались ремонтные работы по замене дорожного покрытия, что может повлиять на скорость пересечения границы.

С 23 сентября меняют асфальтное покрытие в пределах пункта пропуска "Корчева — Краковец" на направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств.

Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе "Шегини-Медика" 26 августа начались ремонтные работы. Поэтому возможно замедление движения транспортных средств. Ремонт продлится полтора месяца.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта из-за реконструкции участка дороги. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.