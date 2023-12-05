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Новогодние праздники в горах: "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда в Карпаты
Во вторник, 5 декабря, Укрзализныця открыла продажу на ряд поездов к горам из разных уголков Украины на рождественско-новогодние праздники.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Рождественско-новогодние праздники все ближе! А мы тем временем напоминаем, что открылась продажа на очередной ряд поездов в горы из разных уголков страны", - говорится в сообщении.
Поезда в горы
Так, уже доступны для приобретения билеты на новый поезд Укрзализныци - №194/193 Кривой Рог - Ясиня. Этот поезд в новом расписании соединил Криворожье с горами (станциями Яремче, Микуличин, Татар-Буковель, Ворохта, Яремче) напрямую удобным расписанием.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Из Кривого Рога поезд №194/193 будет отправляться с 17 декабря через день в 11:02 и прибывать в Ясину в 10:06.
В обратном направлении из Ясини поезд будет отправляться с 18 декабря в 13:28 и прибывать в Кривой Рог в 10:34.
Также доступны для приобретения билеты на новые поезда №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск и №365/366 Луцк - Рахов.
Поезд №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск отправляется из Сум с 11 декабря в 19:01, из Чернигова - в 21:18 и прибывает в Ивано-Франковск в 13:20.
В обратном направлении из Ивано-Франковска поезд будет отправляться с 12 декабря в 14:44 и прибывать в Чернигов в 7:26, в Сумы - в 9:56.
Поезд №365/366 Рахов-Луцк будет отправляться из Рахова с 20 декабря в 19:37 и прибывать в Луцк в 11:30.
В обратном направлении из Луцка поезд будет отправляться с 21 декабря в 17:45 и прибывать в Рахов в 8:55.
Где купить билеты
Билеты на все поезда уже доступны в приложении УЗ, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" возобновляет рейсы скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, известное как "Лыжный экспресс". Поезд начнет курсировать с 21 декабря, но билеты доступны в продаже уже с 3 декабря.