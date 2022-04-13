Оккупанты обстреляли ж/д станцию в центре Украины

Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центре Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правления “Укрзализныци” Александр Камышин.

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"Сегодня ночью русские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", — написал он.

По его словам, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов, 23 мин.

Никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрелов.

Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека.