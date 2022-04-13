Окупанти обстріляли залізничну станцію в центрі України

Російські окупанти обстріляли залізничну станцію у центрі України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

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"Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів", - написав він.

За його словами, це спричинило затримку цих поїздів. Найдовша затримка становила 7 годин, 23 хв.

Ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 особи.