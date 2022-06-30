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- Транспорт
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Опубликована схема объезда разрушенного взрывом мостав в Демидове под Киевом
В селе Демидов на Киевщине после попадания молнии в мост сдетонировала взрывчатка. Мост, ведущий в столицу, поврежден. В настоящее время движение транспорта приостановлено в обе стороны.
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Киевская областная военная администрация публикует схему объезда поврежденного моста через реку Ирпень возле села Демидов.
Движение транспорта в этом районе ограничено, поэтому легковому транспорту придется ехать по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
А для грузового транспорта весом более 10 тонн предлагается еще более сложный альтернативный маршрут (указан на карте).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Вышгородском районе Киевской области, возле села Демидов, разрушен мост через реку Ирпень. Разрушение произошло в результате удара молнии и детонации взрывного устройства.