Опубликована схема объезда разрушенного взрывом мостав в Демидове под Киевом

В селе Демидов на Киевщине после попадания молнии в мост сдетонировала взрывчатка. Мост, ведущий в столицу, поврежден. В настоящее время движение транспорта приостановлено в обе стороны.

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Киевская областная военная администрация публикует схему объезда поврежденного моста через реку Ирпень возле села Демидов.

Движение транспорта в этом районе ограничено, поэтому легковому транспорту придется ехать по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

А для грузового транспорта весом более 10 тонн предлагается еще более сложный альтернативный маршрут (указан на карте).

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области, возле села Демидов, разрушен мост через реку Ирпень. Разрушение произошло в результате удара молнии и детонации взрывного устройства.