Опубліковано схему об'їзду зруйнованого вибухом мосту у Демидові під Києвом

У селі Демидів на Київщині після влучення блискавки у міст здетонувала вибухівка. Міст, що веде до столиці, пошкоджено. Наразі рух транспорту припинено в обидві сторони.

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Київська обласна військова адміністрація публікує схему об'їзду пошкодженого мосту через річку Ірпінь біля села Демидів.

Рух транспорту у цьому районі обмежений, тому легковому транспорту доведеться їхати дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

А для вантажного транспорту вагою понад 10 тонн пропонується ще складніший альтернативний маршрут (зазначений на карті).

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь. Руйнування сталося внаслідок удару блискавки та детонації вибухового пристрою.