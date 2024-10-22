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Польша меняет правила для международных перевозчиков: как пересечь границу
С 1 ноября пересечь границу с Польшей могут только перевозчики, зарегистрированные в системе SENT.
Об этом сообщается в Государственной службе безопасности на транспорте.
Отмечается, что 9 октября Сенат Польши одобрил изменения в законопроект "О делегировании водителей на автомобильном транспорте".
"Указанные изменения вводят обязательную регистрацию в цифровой системе SENT для перевозчиков из третьих стран, а значит, для украинских перевозчиков также", — сообщают в ведомстве.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Следовательно, с 1 ноября необходимость регистрироваться в цифровой системе распространяется на перевозку:
- по одноразовым разрешениям;
- по разрешениям на перевозку ЕКМТ;
- за безразрешительными перевозками (например, согласно Соглашению о либерализации грузовых перевозок).
"Фактически, речь идет о всех видах перевозок, которые может выполнять иностранный перевозчик. Распространяется такое требование как на те двусторонние перевозки, например Украина — Польша, так и на транзитные, когда перевозчик следует через территории Польши в другое государство. Следовательно, это означает, что каждая перевозка должна быть внесена в систему SENT", – объясняют в "Укртрансбезопасности".
Согласно одобренному закону, при регистрации в системе перевозчик должен указать:
1) сведения об иностранном лице, осуществляющем эту перевозку;
2) реквизиты отправителя;
3) данные получателя;
4) место и дату начала перевозки на территории Польши;
5) место и дату завершения перевозки на территории Польши;
6) страну загрузки;
7) страну разгрузки;
8) информацию о том, осуществляется ли перевозка с грузом или без него;
9) номер транспортного документа на груз;
10) номер разрешения;
11) страну регистрации и регистрационный номер транспортного средства, используемого для перевозки;
12) номер устройства SENT.
"После регистрации в системе сообщению будет присвоен "контрольный номер". В случае неполучения "контрольного номера" водитель обязан удержаться от начала перевозки груза. Таким образом, регистрация в системе SENT обеспечит контроль за всеми грузовыми перевозками в и через территорию Польши. Важно, что неправильное или неполное заполнение сообщения исключит возможность осуществления перевозки", — отмечают в ведомстве
Там добавляют, что по сообщению Министерства инфраструктуры Польши, сейчас разрабатывается порядок действий иностранного перевозчика, выполняющего перевозку до или через территории Польши. Ожидается, что указанный порядок в ближайшее время будет доказан всем заинтересованным сторонам. Кроме того, Министерство развития общин и территорий Украины обратилось за дополнительными разъяснениями в Министерство инфраструктуры Польши.
Отметим, обновленная в июне 2024 года процедура лицензирования перевозчиков предусматривает необходимость прохождения профильной подготовки водителями, выполняющих международные перевозки грузов или пассажиров. Речь идет о получении так называемого "Кода 95", что подтверждает профессиональную компетентность водителя.
Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями
Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписалиСоглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.
Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
- Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
- Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
- Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.