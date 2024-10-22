Польша меняет правила для международных перевозчиков: как пересечь границу

С 1 ноября пересечь границу с Польшей могут только перевозчики, зарегистрированные в системе SENT.

Об этом сообщается в Государственной службе безопасности на транспорте.

Отмечается, что 9 октября Сенат Польши одобрил изменения в законопроект "О делегировании водителей на автомобильном транспорте".

"Указанные изменения вводят обязательную регистрацию в цифровой системе SENT для перевозчиков из третьих стран, а значит, для украинских перевозчиков также", — сообщают в ведомстве.

Следовательно, с 1 ноября необходимость регистрироваться в цифровой системе распространяется на перевозку:

по одноразовым разрешениям;

по разрешениям на перевозку ЕКМТ;

за безразрешительными перевозками (например, согласно Соглашению о либерализации грузовых перевозок).

"Фактически, речь идет о всех видах перевозок, которые может выполнять иностранный перевозчик. Распространяется такое требование как на те двусторонние перевозки, например Украина — Польша, так и на транзитные, когда перевозчик следует через территории Польши в другое государство. Следовательно, это означает, что каждая перевозка должна быть внесена в систему SENT", – объясняют в "Укртрансбезопасности".

Согласно одобренному закону, при регистрации в системе перевозчик должен указать:

1) сведения об иностранном лице, осуществляющем эту перевозку;

2) реквизиты отправителя;

3) данные получателя;

4) место и дату начала перевозки на территории Польши;

5) место и дату завершения перевозки на территории Польши;

6) страну загрузки;

7) страну разгрузки;

8) информацию о том, осуществляется ли перевозка с грузом или без него;

9) номер транспортного документа на груз;

10) номер разрешения;

11) страну регистрации и регистрационный номер транспортного средства, используемого для перевозки;

12) номер устройства SENT.

"После регистрации в системе сообщению будет присвоен "контрольный номер". В случае неполучения "контрольного номера" водитель обязан удержаться от начала перевозки груза. Таким образом, регистрация в системе SENT обеспечит контроль за всеми грузовыми перевозками в и через территорию Польши. Важно, что неправильное или неполное заполнение сообщения исключит возможность осуществления перевозки", — отмечают в ведомстве

Там добавляют, что по сообщению Министерства инфраструктуры Польши, сейчас разрабатывается порядок действий иностранного перевозчика, выполняющего перевозку до или через территории Польши. Ожидается, что указанный порядок в ближайшее время будет доказан всем заинтересованным сторонам. Кроме того, Министерство развития общин и территорий Украины обратилось за дополнительными разъяснениями в Министерство инфраструктуры Польши.

Отметим, обновленная в июне 2024 года процедура лицензирования перевозчиков предусматривает необходимость прохождения профильной подготовки водителями, выполняющих международные перевозки грузов или пассажиров. Речь идет о получении так называемого "Кода 95", что подтверждает профессиональную компетентность водителя.

Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписалиСоглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.

Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.

Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.