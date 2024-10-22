Польща змінює правила для міжнародних перевізників: як перетнути кордон

З 1 листопада перетнути кордон з Польщею можуть лише ті перевізники, які зареєстровані у системі SENT.

Про це повідомляють у Державній службі безпеки на транспорті.

Зазначається, що 9 жовтня Сенат Польщі схвалив зміни до законопроєкту "Про делегування водіїв на автомобільному транспорті".

"Вказані зміни запроваджують обов’язкову реєстрацію у цифровій системі SENT для перевізників з третіх країн, а значить для українських перевізників також", – повідомляють у відомстві.

Відтак з 1 листопада необхідність реєструватись у цифровій системі поширюється на перевезення:

за одноразовими дозволами;

за дозволами на перевезення ЄКМТ;

за бездозвільними перевезеннями (наприклад, відповідно до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень).

"Фактично, йдеться про всі види перевезень, які може виконувати іноземний перевізник.Поширюється така вимога як на ті двосторонні перевезення, наприклад Україна – Польща, так і на транзитні, коли перевізник прямує через території Польщі до іншої держави. Тож, це означає, що кожне перевезення повинне бути внесено до системи SENT", – пояснюють в "Укртрансбезпеці".

Відповідно до схваленого закону, під час реєстрації в системі перевізник повинен зазначити:

1) відомості про іноземну особу, яка здійснює це перевезення;

2) реквізити відправника;

3) дані одержувача;

4) місце і дату початку перевезення на території Польщі;

5) місце і дату завершення перевезення на території Польщі;

6) країну завантаження;

7) країну розвантаження;

8 ) інформацію про те, чи здійснюється перевезення з вантажем чи без нього;

9) номер транспортного документа на вантаж;

10) номер дозволу;

11) країну реєстрації та реєстраційний номер транспортного засобу, що використовується для перевезення;

12) номер пристрою SENT.

"Після реєстрації в системі повідомленню буде присвоєно "контрольний номер". У разі неотримання "контрольного номеру" водій зобов’язаний утриматися від початку перевезення вантажу. Таким чином, реєстрація в системі SENT забезпечить контроль за всіма вантажними перевезеннями до та через територію Польщі. Важливо, що неправильне або неповне заповнення повідомлення унеможливить здійснення перевезення", - наголошують у відомстві

Там додають, що за повідомленням Міністерства інфраструктури Польщі, наразі розробляється порядок дій іноземного перевізника, що виконує перевезення до або через території Польщі. Очікується, що зазначений порядок найближчим часом буде доведено всім зацікавленим сторонам. Крім того, Міністерство розвитку громад та територій України звернулось за додатковими роз’ясненням до Міністерства інфраструктури Польщі.

Зауважимо, оновлена у червні 2024 року процедура ліцензування перевізників передбачає необхідність проходження профільної підготовки водіями, що виконують міжнародні перевезення вантажів чи пасажирів. Йдеться про отримання так званого "Коду 95", що підтверджує професійну компетентність водія.

Транспортний безвіз з ЄС продовжено з умовами

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.