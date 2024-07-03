Продажа земельного участка аэропорта Ужгород: подозревается экс-чиновник Ужгородского горсовета

Бывшая чиновник Ужгородского горсовета подозревается в незаконной продаже земли на территории международного аэропорта "Ужгород". Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Добавим, что правоохранители не называют имя должностной лица, но, согласно информации НАПК, речь идет об Оксане Пайде, которая была главой Департамента городского хозяйства в Ужгороде в 2017 году.

Как установило следствие, подозреваемая осуществила продажу земельного участка площадью 0,2 га, расположенного на территории международного аэропорта "Ужгород", акционерному обществу, противоречащему действующему законодательству.

Стоит отметить, что данный участок был в дальнейшем отчужден частному предприятию, которое впоследствии перепродало его физическому лицу, в собственности которого он находится.

В процессе распоряжения этим земельным участком городской совет проигнорировал нормы Земельного и Воздушного кодексов, запрещающие отчуждение земель авиационного транспорта, поскольку такие земли не могут быть выведены из коммунальной собственности.

По информации правоохранительных органов, действия подозреваемой квалифицированы как злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ) и незаконная приватизация государственного, коммунального имущества (ч. 2 ст. 233 УКУ). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее закарпатская областная прокуратура инициировала судебное разбирательство с целью возвращения в коммунальную собственность земельного участка площадью 0,20 га, который находится непосредственно под стоянкой для самолетов на территории международного аэропорта "Ужгород".

КП "Международный аэропорт "Ужгород" тайно ликвидировали

Напомним, что недавно стало известно, что в марте Закарпатский областной совет принял решение о ликвидации коммунального предприятия "Международный аэропорт "Ужгород", хотя и тогда его не обнародовал.

Как рассказал в интервью "Эспрессо.Запад" эксдиректор предприятия Олег Коцюба, другим решением имущество аэропорта было передано государственной структуре, не имеющей сертификата на обслуживание воздушных судов.

Позже Закарпатский облсовет подтвердил СМИ ликвидацию КП "Международный аэропорт "Ужгород", а обнародование решения там объяснили наличием в нем информации с ограниченным доступом.

Однако, как сообщили в облсовете, земельный участок, на котором расположен аэропорт, принадлежит Ужгородскому горсовету. Отмечалось, что недвижимое имущество предприятия было передано государству, а движимое в собственности области.

При этом в органе самоуправления заявили, что не располагают информацией о создании государственного предприятия для обеспечения деятельности аэропорта, однако такая возможность обсуждается и в случае создания такого предприятия большинство работников смогут трудоустроиться там. К моменту решения о ликвидации КП в нем работало 118 человек при численности штата в 167.

Почему Украине так важен аэропорт в Ужгороде

Напомним, что с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2024 года в Украине запрещено совершать пассажирские авиаперевозки, поэтому все аэропорты простаивают.

Впрочем, именно аэропорт Ужгорода рассматривался как возможный для запуска при определенных условиях, учитывая, что он расположен в фактически едином регионе, который не подвергается угрозам российских обстрелов. Более того, он находится прямо на границе со Словакией, что позволяет самолетам сразу попадать в европейское воздушное пространство после взлета.



Так, еще в июле 2022 года в Закарпатском облсовете заявляли, что работают над тем, чтобы ужгородский аэропорт возобновил пассажирские авиаперевозки как можно быстрее.

В августе 2023 авиакомпания Air Ocean Airline заявляла, что готова возобновить полеты из аэропорта Ужгорода, если это будет признано безопасным. Впрочем, компания так и не возобновила работу и, более того, ее флот из двух самолетов, которыми она оперировала на условиях лизинга, недавно было конфисковано Украиной, что было мотивировано принадлежностью этих судов к войне российской компании "Ильюшин Финанс Ко.".

Напомним также, что на днях перевозчик FlixBus запустил автобусный маршрут, что позволит доехать из Ужгорода напрямую в действующий аэропорт, а именно аэропорт Будапешт.