Прокуратура потребовала вернуть Ужгороду землю под стоянкой для самолетов в аэропорту. Сам аэропорт как КП в это время ликвидировали

Закарпатская областная прокуратура инициировала судебное разбирательство с целью возвращения в коммунальную собственность земельного участка площадью 0,2 га, находящегося непосредственно под стоянкой для самолетов на территории международного аэропорта “Ужгород”. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Установлено, что указанный участок был отчужден органом местного самоуправления частному предприятию, которое впоследствии перепродало его гражданину, в собственности которого он находится в настоящее время.

Как констатировали в прокуратуре, в процессе распоряжения земельным участком городской совет проигнорировал положение Земельного и Воздушного кодексов, запрещающих отчуждение земель авиационного транспорта, поскольку такие земли не могут быть выведены из коммунальной собственности.

Также отмечается, что пребывание земучастка под стоянкой самолетов в частной собственности не только угрожает авиабезопасности, но и может привести к аннулированию сертификата эксплуатанта ужгородского аэропорта.

Прокуратура требует в Ужгородском горрайонном суде признать недействительными решения горсовета и договоры купли-продажи, отменить право собственности на участок и вернуть его общине. Ответчиками, кроме горсовета, соответственно, выступают упомянутые компания и местный житель.

КП "Международный аэропорт "Ужгород" тайно ликвидировали

Напомним, что недавно стало известно, что еще в марте Закарпатский областной совет принял решение о ликвидации коммунального предприятия "Международный аэропорт "Ужгород", хотя и тогда его не обнародовал.

Как рассказал в интервью "Эспрессо.Запад" экс-директор предприятия Олег Коцюба, другим решением имущество аэропорта было передано государственной структуре, не имеющей сертификата на обслуживание воздушных судов.

Позже Закарпатский облсовет подтвердил СМИ ликвидацию КП "Международный аэропорт "Ужгород", а необнародование решения там объяснили наличием в нем информации с ограниченным доступом.

Однако, как сообщили в облсовете, земельный участок, на котором расположен аэропорт, принадлежит Ужгородскому горсовету. Отмечалось, что недвижимое имущество предприятия было передано государству, а движимое остается в собственности области.

При этом в органе самоуправления заявили, что не располагают информацией о создании государственного предприятия для обеспечения деятельности аэропорта, однако такая возможность обсуждается и в случае создания такого предприятия большинство работников смогут трудоустроиться там. К моменту же решения о ликвидации КП в нем работало 118 человек при численности штата в 167.

Почему Украине так важен аэропорт в Ужгороде

Напомним, что с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2024 года в Украине запрещено совершать пассажирские авиаперевозки, потому все аэропорты сейчас простаивают.

Впрочем, именно аэропорт Ужгорода рассматривался как возможный для запуска при определенных условиях, учитывая, что он расположен в фактически единственном регионе, который не подвергается угрозам российских обстрелов. Более того, он находится прямо на границе со Словакией, что позволяет самолетам сразу попадать в европейское воздушное пространство после взлета.

Так, еще в июле 2022 года в Закарпатском облсовете заявляли, что работают над тем, чтобы ужгородский аэропорт возобновил пассажирские авиаперевозки как можно быстрее.

В августе 2023 года авиакомпания Air Ocean Airline заявляла, что готова возобновить полеты из аэропорта Ужгорода, если это будет признано безопасным. Впрочем, компания так и не возобновила работу и, более того, ее флот из двух самолетов, которыми она оперировала на условиях лизинга, недавно был конфискован Украиной, что было мотивировано принадлежностью этих судов до войны российской компании "Ильюшин Финанс Ко.".

Напомним также, что на днях перевозчик FlixBus запустил автобусный маршрут, позволяющий доехать из Ужгорода напрямую в действующий аэропорт, а именно в аэропорт Будапешта.