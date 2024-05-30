Прокуратура вимагає повернути Ужгороду землю під стоянкою для літаків в аеропорту. Сам аеропорт як КП тим часом ліквідували

Закарпатська обласна прокуратура ініціювала судовий розгляд з метою повернення у комунальну власність земельної ділянки площею 0,20 га, яка знаходиться безпосередньо під стоянкою для літаків на території міжнародного аеропорту “Ужгород”. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Встановлено, що зазначена ділянка була відчужена органом місцевого самоврядування приватному підприємству, яке згодом перепродало її громадянину, у власності якого вона перебуває на даний час.

Як констатували в прокуратурі, у процесі розпорядження земельною ділянкою міська рада проігнорувала положення Земельного та Повітряного кодексів, які забороняють відчуження земель авіаційного транспорту, оскільки такі землі не можуть бути виведені з комунальної власності.

Також зазначається, що перебування земельної ділянки під стоянкою літаків у приватній власності не лише загрожує авіаційній безпеці, але й може призвести до анулювання сертифікату експлуатанта ужгородського аеропорту.

Прокуратура вимагає у Ужгородському міськрайонному суді визнати недійсними рішення міськради та договори купівлі-продажу, скасувати право власності на ділянку та повернути її громаді. Відповідачами, окрім міськради, відповідно, виступають згадані компанія та місцевий мешканець.

КП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" таємно ліквідували

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що в березні Закарпатська обласна рада ухвалила рішення про ліквідацію комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород", хоча й тоді не оприлюднила його.

Як розповів у інтерв'ю "Еспресо.Захід" ексдиректор підприємства Олег Коцюба, іншим рішенням майно аеропорту було передано державній структурі, яка не має сертифіката на обслуговування повітряних суден.

Пізніше Закарпатська облрада підтвердила ЗМІ ліквідацію КП "Міжнародний аеропорт "Ужгород", а неоприлюднення рішення там пояснили наявністю в ньому інформації з обмеженим доступом.

Однак, як повідомили у облраді, земельна ділянка, на якій розташовано аеропорт, належить Ужгородській міськраді. Зазначалося, що нерухоме майно підприємства було передано державі, а рухоме залишається у власності області.

При цьому в органі самоврядування заявили, що не мають інформації про створення державного підприємства для забезпечення діяльності аеропорту, однак така можливість обговорюється і в разі створення такого підприємства більшість працівників зможуть працевлаштуватися там. На момент рішення про ліквідацію КП у ньому працювало 118 людей при чисельності штату в 167.

Чому Україні так важливий аеропорт в Ужгороді

Нагадаємо, що з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2024 року в Україні заборонено здійснювати пасажирські авіаперевезення, тож всі аеропорти простоюють.

Втім, саме аеропорт Ужгороду розглядався як можливий для запуску при певних умовах, враховуючи, що він розташований у фактично єдиному регіоні, який не зазнає загроз російських обстрілів. Більш того, він знаходиться безпосередньо на кордоні зі Словаччиною, що дозволяє літакам відразу потрапляти у європейський повітряний простір після зльоту.

Так, ще в липні 2022 року в Закарпатській облраді заявляли, що працюють над тим, щоб ужгородський аеропорт відновив пасажирські авіаперевезення якнайшвидше.

У серпні 2023 року авіакомпанія Air Ocean Airline заявляла, що готова відновити польоти з аеропорту Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Втім, компанія наразі так і не відновила роботу й, більш того, її флот з двох літаків, якими вона оперувала на умовах лізингу, нещодавно було конфісковано Україною, що було мотивовано належністю цих суден до війни російській компанії "Ільюшин Фінанс Ко.".

Нагадаємо також, що днями перевізник FlixBus запустив автобусний маршрут, що дасть змогу доїхати з Ужгорода напряму до діючого аеропорту, а саме аеропорту Будапешта.