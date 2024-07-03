Продаж земельної ділянки аеропорту Ужгород: підозрюється екс-посадовиця Ужгородської міськради

Колишня посадовиця Ужгородської міськради підозрюється у незаконному продажі землі на території міжнародного аеропорту "Ужгород". Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

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Додамо, що правоохоронці не називають ім'я посадовиці але, згідно з інформацією НАЗК, мова йде про Оксану Пайду, яка була очільницею Департаменту міського господарства в Ужгороді у 2017 році.

Як встановило слідство, підозрювана здійснила продаж земельної ділянки площею 0,2 га, розташованої на території міжнародного аеропорту "Ужгород", акціонерному товариству, що суперечить чинному законодавству.

Варто зазначити, що згадана ділянка була в подальшому відчужена приватному підприємству, яке згодом перепродало її фізичній особі, у власності якої вона перебуває наразі.

У процесі розпорядження цією земельною ділянкою міська рада проігнорувала норми Земельного та Повітряного кодексів, які забороняють відчуження земель авіаційного транспорту, оскільки такі землі не можуть бути виведені з комунальної власності.

За інформацією правоохоронних органів, дії підозрюваної кваліфіковані як зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ) та незаконна приватизація державного, комунального майна (ч. 2 ст. 233 ККУ).Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної.

Нагадаємо, раніше закарпатська обласна прокуратура ініціювала судовий розгляд з метою повернення у комунальну власність земельної ділянки площею 0,20 га, яка знаходиться безпосередньо під стоянкою для літаків на території міжнародного аеропорту “Ужгород”.

КП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" таємно ліквідували

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що в березні Закарпатська обласна рада ухвалила рішення про ліквідацію комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород", хоча й тоді не оприлюднила його.

Як розповів у інтерв'ю "Еспресо.Захід"ексдиректор підприємства Олег Коцюба, іншим рішенням майно аеропорту було передано державній структурі, яка не має сертифіката на обслуговування повітряних суден.

Пізніше Закарпатська облрада підтвердила ЗМІ ліквідацію КП "Міжнародний аеропорт "Ужгород", а неоприлюднення рішення там пояснили наявністю в ньому інформації з обмеженим доступом.

Однак, як повідомили у облраді, земельна ділянка, на якій розташовано аеропорт, належить Ужгородській міськраді. Зазначалося, що нерухоме майно підприємства було передано державі, а рухоме залишається у власності області.

При цьому в органі самоврядування заявили, що не мають інформації про створення державного підприємства для забезпечення діяльності аеропорту, однак така можливість обговорюється і в разі створення такого підприємства більшість працівників зможуть працевлаштуватися там. На момент рішення про ліквідацію КП у ньому працювало 118 людей при чисельності штату в 167.

Чому Україні так важливий аеропорт в Ужгороді

Нагадаємо, що з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2024 року в Україні заборонено здійснювати пасажирські авіаперевезення, тож всі аеропорти простоюють.

Втім, саме аеропорт Ужгороду розглядався як можливий для запуску при певних умовах, враховуючи, що він розташований у фактично єдиному регіоні, який не зазнає загроз російських обстрілів. Більш того, він знаходиться безпосередньо на кордоні зі Словаччиною, що дозволяє літакам відразу потрапляти у європейський повітряний простір після зльоту.



Так, ще в липні 2022 року в Закарпатській облраді заявляли, що працюють над тим, щоб ужгородський аеропорт відновив пасажирські авіаперевезення якнайшвидше.

У серпні 2023 року авіакомпанія Air Ocean Airline заявляла, що готова відновити польоти з аеропорту Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Втім, компанія наразі так і не відновила роботу й, більш того, її флот з двох літаків, якими вона оперувала на умовах лізингу, нещодавно було конфісковано Україною, що було мотивовано належністю цих суден до війни російській компанії "Ільюшин Фінанс Ко.".

Нагадаємо також, що днями перевізник FlixBus запустив автобусний маршрут, що дасть змогу доїхати з Ужгорода напряму до діючого аеропорту, а саме аеропорту Будапешта.