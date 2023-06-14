Рекорд для дунайских портов. Рени принял судно с самым большим дедвейтом за время независимости Украины

Порт Рени 14 июня принял балкер Blue Gate с рекордным дедвейтом – 24 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что для дунайских портов это первый сухогруз такой грузоподъемности за всю историю независимости Украины.

В АМПУ добавили, что увеличение тоннажности флота и интенсивности судомер, дальнейшее техническое перевооружение мощностей – это необходимые шаги на пути к наращиванию объемов перевалки в портах Дуная.

Ожидается, что в 2023 году инвестиции в инфраструктурные проекты этих портов превысят 110 млн. долларов.

Напомним, Мининфраструктуры прогнозирует, что к концу текущего года перевалка в дунайских портах вырастет на 25% по сравнению с 2022 годом. Речь идет о минимум 20 млн тонн грузов в этом году.