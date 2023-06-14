Рекорд для дунайських портів. Рені прийняв судно з найбільшим дедвейтом за час незалежності України

Порт Рені 14 червня прийняв балкер Blue Gate із рекордним дедвейтом – 24 тис. тонн. Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що для дунайських портів це перший суховантаж такої вантажопідйомності за всю історію незалежності України.

В АМПУ додали, що збільшення тоннажності флоту та інтенсивності суднозаходів, подальше технічне переозброєння потужностей – це необхідні кроки на шляху до нарощування обсягів перевалки в портах Дунаю.

Очікується, що в 2023 році інвестиції в інфраструктурні проєкти цих портів перевищать 110 млн доларів.

Нагадаємо, Мінінфраструктури прогнозує, що до кінця поточного року перевалка дунайськими портами зросте на 25% порівняно з 2022 роком. Ідеться про щонайменше 20 млн тонн вантажів цьогоріч.