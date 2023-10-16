Себестоимость проезда в Киеве в 2,5-3 раза выше тарифа - Киевпастранс

Согласно расчетам Киевпасстранса, реальная себестоимость проезда в наземном общественном транспорте Киева должна составлять от 20 до 24 гривен.

Об этом сообщила директор по экономике и финансам Киевпасстранса Антонина Старостенко в ответ на запрос активиста из группы "Пассажиры Киева" Павла Постоенко.

Она отметила, что последний раз тарифы на проезд пересматривались и были установлены 14 июля 2018 года, на уровне 8 гривен. За это время произошли существенные экономические изменения в стране: тарифы на электроэнергию повысились в два раза, а дизельное топливо подорожало на 73%.

Исходя из этого, на сегодняшний день себестоимость перевозки одного пассажира значительно превышает оплату за проезд в 2,5-3 раза.

Заметим, что проезд в киевских маршрутках коммерческих перевозчиков составляет 15 гривен, а в коммунальных транспортных средствах – метро, автобусе, троллейбусе и трамвае – 8 гривен.

Старостенко добавила, что расчеты себестоимости перевозки пассажиров производились в соответствии с приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 25.03.2008 № 72, "Методических рекомендаций по формированию себестоимости перевозок (работ, услуг) на транспорте".

Напомним, глава Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор ранее заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна составить 30 грн.

Он отметил, что сегодня у общественного транспорта в Киеве столько проблем и вызовов, что уже проще сделать его бесплатным. По словам чиновника, более 50% пассажиров в столице – это льготники.