Собівартість проїзду в Києві у 2,5-3 рази вища, ніж тариф - Київпастранс

Згідно з розрахунками Київпастрансу, реальна собівартість проїзду в наземному громадському транспорті Києва повинна становити від 20 до 24 гривень.

Про це повідомила директорка з економіки та фінансів Київпастрансу Антоніна Старостенко у відповідь на запит активіста з групи "Пасажири Києва" Павла Постоєнка.

Вона зазначила, що востаннє тарифи на проїзд переглядалися та були встановлені 14 липня 2018 року, на рівні 8 гривень. Протягом цього часу відбулися суттєві економічні зміни в країні: тарифи на електроенергію підвищилися у два рази, а дизельне пальне подорожчало на 73%.

Виходячи з цього, на сьогодні собівартість перевезення одного пасажира значно перевищує оплату за проїзд в 2,5-3 рази.

Зауважимо, наразі проїзд в київських маршрутках комерційних перевізників становить 15 гривен, а в комунальних транспортних засобах – метро, автобусі, тролейбусі і трамваї – 8 гривень.

Старостенко додала, що розрахунки собівартості перевезення пасажирів здійснювалися відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.03.2008 № 72, "Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті".

Нагадаємо, голова Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор раніше заявляв, що вартість проїзду в громадському транспорті Києва має становити 30 грн.

Він зауважив, що сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що уже простіше зробити його безплатним. За словами чиновника, понад 50% пасажирів у столиці – це пільговики.