Трассу на Харьковщине в рамках "Большого строительства" ремонтируют подсанкционные компании - прокуратура

Шевченковская окружная прокуратура Харькова подала в Хозяйственный суд Харьковской области иск к государственному предприятию и обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договора на ремонт дороги, поскольку против этого ООО, как оказалось, Украиной введены санкции. Как сообщает областная прокуратура, соответствующее производство суд уже открыт.

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Отмечается, что по результатам изучения информации с веб-портала публичных закупок ProZorro было выявлено нарушение законодательства при осуществлении ГП закупки услуг по текущему среднему ремонту автодороги местного значения "Богодухов – Валки – Новая Водолага" общей стоимостью 103 миллиона гривен.

"Ремонт вышеуказанной дороги проводится в рамках государственной программы "Большое строительство", инициированной президентом Украины и направленной на масштабное развитие качественной инфраструктуры в нашем государстве", - подчеркивают в ведомстве.

Окружная прокуратура установила, что предприятие заключило договор с ООО, к которому в дальнейшем решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции, что привело к нарушению существенных условий договора, в том числе невозможности своевременного выполнения условий договора и качественного предоставления услуг.

Кроме того, установлено, что снабжение асфальтобетонной смесью для выполнения ремонта дороги и предоставление услуг испытательной дорожной лаборатории также осуществляют предприятия, на которые решением СНБО наложены санкции.

Отметим, однако, что подробности о наименованиях упомянутых компаний или дате решения СНБО о санкциях в отношении них в прокуратуре не приводят.