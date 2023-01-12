Трасу на Харківщині в рамках "Великого будівництва" ремонтують підсанкційні компанії - прокуратура

Шевченківська окружна прокуратура Харкова подала до Господарського суду Харківської області позов до державного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю щодо розірвання договору на ремонт дороги, оскільки проти цього ТОВ, як виявилося, Україною введно санкції. Як повідомляє обласна прокуратура, відповідне провадження судом вже відкрити.

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Зазначається, що за результатами вивчення інформації з веб-порталу публічних закупівель ProZorro було виявлено порушення законодавства при здійсненні ДП закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автодороги місцевого значення "Богодухів - Валки - Нова Водолага" загальною вартістю 103 мільйона гривень.

"Ремонт вищевказаної дороги відбувається в рамках державної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом України та спрямованої на масштабну розбудову якісної інфраструктури в нашій державі", - підкреслюють у відомстві.

Окружна прокуратура встановила, що підприємство уклало договір з ТОВ, до якого в подальшому рішенням Ради національної безпеки і оборони було застосовано санкції, що призвело до порушення істотних умов договору, в тому числі неможливості своєчасного виконання умов договору, якісного надання послуг тощо.

Крім того, встановлено, що постачання асфальтобетонної суміші для виконання ремонту дороги, надання послуг випробувальної дорожньої лабораторії також здійснюють підприємства, на які рішенням РНБО накладено санкції.

Втім, подробиць щодо найменування згаданих компаній чи дати рішення РНБО про санкції щодо них у прокуратурі не наводять.