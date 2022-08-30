- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Турция в пять раз увеличит плату за проходы кораблей через проливы
По подсчетам турецких властей, текущий доход от сборов увеличится до $200 млн.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Турция в пять раз увеличит плату за проходы кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтре, регулирующей проход по этим проливам. Решение вступит в силу 7 октября.
Об этом сообщает Sabah.
Согласно Конвенции Монтре от 1936 года Турция сохраняет за собой право требовать оплату за маяки, спасательные и медицинские сборы от судов, проходящих через Босфор и заходящих и выходящих из Дарданелл.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По подсчетам турецких властей, текущий доход от сборов с $40 млн увеличится до $200 млн.
Напомним, что Зеленский обсудил с Эрдонагом недопустимость торговли украденным Россией украинским зерном.