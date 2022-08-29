МИД Украины "обеспокоен" пропуском Турцией в Россию судна с ракетными системами С-300

Министерство иностранных дел Украины пригласило 29 августа посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным Министерством обороны России судном Sparta II из Сирии в Россию через пролив Босфор зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ-2.

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Как говорится в сообщении дипломатического ведомства, замминистра Николай Точицкий выразил турецкому послу обеспокоенность украинской стороны. Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу.

"Заместитель министра привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей этой конвенции", - указывают в министерстве.

Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном Sparta II через пролив Босфор, а также мерах, предпринятых Турцией для выполнения положений указанной конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

"Заместитель министра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – заявили в МИД.

Отметим, что согласно данным ресурса MarineTraffic, судно Sparta II находится в российском порту Новороссийск (Краснодарский край), куда прибыло 27 августа. Из сирийского порта Тартус оно шло туда семь дней.

Напомним также, что ранее МИД Украины обращался к Турции с просьбой провести расследование в связи с отпущением 6 июля из порта Карасу российского судна "Жибек Жолы", которое перевозило из оккупированного Бердянска ворованное украинское зерно.