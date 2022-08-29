МЗС України "занепокоєне" пропущенням Туреччиною до Росії судна з ракетним системами С-300

Міністерство закордонних справ України запросило 29 серпня посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим Міністерством оборони Росії судном Sparta II з Сирії до Росії через протоку Босфор зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ-2.

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Як ідеться у повідомленні дипломатичного відомства, заступник міністра Микола Точицький висловив турецькому послу занепокоєння української сторони. Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання.

"Заступник міністра привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї конвенції", - вказують у міністерстві.

Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном Sparta II через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень зазначеної конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

"Заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - заявили в МЗС.

Зазначимо, що згідно з даними ресурсу MarineTraffic, наразі судно Sparta II знаходиться у російському порту Новоросійськ (Краснодарський край), куди прибуло 27 серпня. З сирійського порту Тартус воно йшло туди сім днів.

Нагадаємо також, що раніше МЗС України зверталося до Туреччини з проханням провести розслідування у зв'язку з відпущенням з порту Карасу 6 липня російського судна "Жібек Жоли", яке перевозило з окупованого Бердянська крадене українське зерно.