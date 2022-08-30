За підрахунками турецької влади, поточний дохід від зборів збільшиться до $200 млн.

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Туреччина вп'ятеро збільшить плату за проходи кораблів через протоки Босфор і Дарданелли, відповідно до прав, які надані їй Конвенцією Монтре, що регулює прохід цими протоками. Рішення набуде чинності 7 жовтня.

Про це повідомляє Sabah.

Згідно з Конвенцією Монтре від 1936 року, Туреччина зберігає за собою право вимагати оплату за маяки, рятувальні та медичні збори від суден, що проходять через Босфор і заходять і виходять із Дарданелл.

За підрахунками турецької влади, поточний дохід від зборів з $40 млн збільшиться до $200 млн.

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