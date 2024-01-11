Украина и Молдова запустили общий контроль на п/п для железнодорожного сообщения

Государственные таможенные службы Украины и Молдовы запустили общий контроль на пункте пропуска "Кучурган - Новосавицкое" для железнодорожного сообщения, что станет дополнительным маршрутом для украинского экспорта

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"Представители таможенных и пограничных администраций обеих стран уже подписали Акт о готовности пункта пропуска для железнодорожного сообщения "Кучурган – Новосавицкое" к внедрению совместного контроля", - говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что в начале полномасштабного вторжения пункт пропуска "Кучурган – Новосавицкое" был закрыт по распоряжению Кабинета министров Украины, но прошлой осенью его функционирование было возобновлено.

Важно отметить, что внедрение такого совместного контроля на пунктах пропуска будет способствовать более быстрому перемещению товаров и транспортных средств через границу.

Напомним, Украина и Молдова подписали протокол об организации совместного контроля на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Новосавицкая – Кучурган" на территории Украины 13 октября прошлого года.