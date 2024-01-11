Україна і Молдова запустили спільний п/п для залізничного сполучення

Державні митні служби України та Молдови запустили спільний контроль на пункті пропуску "Кучурган – Новосавицьке" для для залізничного сполучення, що стане додатковим маршрутом для українського експорту

Про це повідомила Державна митна служби України.

"Представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн уже підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення "Кучурган - Новосавицьке" до впровадження спільного контролю", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення пункт пропуску "Кучурган – Новосавицьке" був закритий за розпорядженням Кабінету міністрів України, але минулої осені його функціонування було відновлено.

Важливо відзначити, що впровадження такого спільного контролю на пунктах пропуску це сприятиме швидшому переміщенню товарів і транспортних засобів через кордон.

Нагадаємо, Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Новосавицька - Кучурган" на території України 13 жовтня минулого року.