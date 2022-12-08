Украинский суд обязал болгарскую авиакомпанию заплатить 2 миллиона гривен за полеты над Черным морем

Суд обязал авиакомпанию Holiday Europe Limited заплатить долг в сумме более 2 миллионов гривен за предоставленные ей аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины. Как сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя, суд удовлетворил ее соответствующий иск.

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Отмечается, что самолеты этого перевозчика совершали полеты в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря. Однако компания не оплатила надлежащее аэронавигационное сборы, установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами Международной организации гражданской авиации и правилами Евроконтроля.

В прокуратуре указывают, что, "несмотря на отсутствие доступа к территории и отсутствие практики осуществления представительской деятельности в условиях оккупации", в указанной категории дел судом удовлетворены ее исковые требования по возврату средств в госбюджет на 6 миллионов гривен.

Holiday Europe – болгарская чартерная авиакомпания, начавшая работу в 2019 году с одним самолетом Airbus 321-200. Согласно данным на ее сайте, по состоянию на конец 2020 года у нее было три самолета (другие два – Airbus A321neo).

Впрочем, согласно карте на том же сайте, она совершает полеты только по странам Европы, в Турцию, Египет и ОАЭ. Аэропорты, приближенные к Черному морю, там не указаны.

Напомним также, что в прошлом году авиакомпания из ОАЭ выплатила Украине 3,7 миллиона гривен аэронавигационных сборов полеты вблизи Крыма в ходе судебного разбирательства.