Український суд зобов'язав болгарську авіакомпанію сплатити 2 мільйона гривень за польоти над Чорним морем

Суд зобов'язав авіакомпанію Holiday Europe Limited заплатити борг у сумі понад 2 мільйона гривень за надані їй аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України. Як повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя, суд задовольнив її відповідний позов.

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Зазначається, що літаки цього перевізника здійснювали польоти у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря. Однак компанія не сплатила належні аеронавігаційні збори, встановлені відповідно до законодавства України, норм Міжнародної організації цивільної авіації та правил Євроконтролю.

Загалом у прокуратурі вказують, що, "незважаючи на відсутність доступу до території та відсутність практики здійснення представницької діяльності в умовах окупації", у вказаній категорії справ судом задоволено її позовних вимог щодо повернення коштів до держбюджету на 6 мільйонів гривень.

Holiday Europe - болгарська чартерна авіакомпанія, що розпочала роботу в 2019 році з одним літаком Airbus 321-200. Згідно даних на її сайті, станом на кінець 2020 року в неї було три літаки (інші два - Airbus A321neo).

Втім, згідно карти на тому ж сайті, вона здійснює польоти лише по країнах Європи, до Туреччини, Єгипту та ОАЕ. Аеропортів, наближених до Чорного моря, там не зазначено.

Нагадаємо також, що минулого року авіакомпанія з ОАЕ виплатила Україні 3,7 мільйона гривень аеронавігаційних зборів польоти поблизу Криму під час судового розгляду цього питання.