- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Український суд зобов'язав болгарську авіакомпанію сплатити 2 мільйона гривень за польоти над Чорним морем
Суд зобов'язав авіакомпанію Holiday Europe Limited заплатити борг у сумі понад 2 мільйона гривень за надані їй аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України. Як повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя, суд задовольнив її відповідний позов.
Зазначається, що літаки цього перевізника здійснювали польоти у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря. Однак компанія не сплатила належні аеронавігаційні збори, встановлені відповідно до законодавства України, норм Міжнародної організації цивільної авіації та правил Євроконтролю.
Загалом у прокуратурі вказують, що, "незважаючи на відсутність доступу до території та відсутність практики здійснення представницької діяльності в умовах окупації", у вказаній категорії справ судом задоволено її позовних вимог щодо повернення коштів до держбюджету на 6 мільйонів гривень.
Holiday Europe - болгарська чартерна авіакомпанія, що розпочала роботу в 2019 році з одним літаком Airbus 321-200. Згідно даних на її сайті, станом на кінець 2020 року в неї було три літаки (інші два - Airbus A321neo).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Втім, згідно карти на тому ж сайті, вона здійснює польоти лише по країнах Європи, до Туреччини, Єгипту та ОАЕ. Аеропортів, наближених до Чорного моря, там не зазначено.
Нагадаємо також, що минулого року авіакомпанія з ОАЕ виплатила Україні 3,7 мільйона гривень аеронавігаційних зборів польоти поблизу Криму під час судового розгляду цього питання.