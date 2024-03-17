"Укрзализныця" анонсировала изменения в движении поездов из-за деформации на железнодорожной гонке в Хмельницкой области

Из-за деформации земляного полотна на участке между станциями Нигин и Гуменцы в Хмельницкой области временно приостановлено движение поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский. Маршруты движения других поездов будут скорректированы.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно закрытое движение для поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода). Конечная станция для этого рейса в 08:12 вынуждена стать Нигиной", - говорится в сообщении.

Укрзализныця обратилась в местные органы власти с просьбой организовать бесплатный автобусный довоз пассажиров в и из Нигина на время ремонтных работ. Утренних пассажиров уже пересадили на запланированный автобусный трансфер.

На утро воскресенья продолжаются анализ ситуации и исправление деформации земляной насыпи на участке между станциями Нигин и Гуменцы. В "Укрзализныце" не могут точно назвать сроки окончания работ, но они могут занять несколько дней.

В результате временно изменены маршруты трех пригородных поездов:

6382 будет осуществлять рейс из Ларги в Каменец-Подольский вместо маршрута Ларга – Хмельницкий;

6383 будет курсировать из Хмельницкого в Нигин вместо Хмельницкий - Ларга;

6384 из Нигина в Гречан вместо Ларга – Гречаны.

Поезд дальнего сообщения №139/140 Киев – Каменец-Подольский временно ограничен станцией Нигин.

"Если этот оползень вмешался именно в ваши планы, напоминаем, что заявку на компенсацию в претензионном порядке можно теперь подать онлайн ", - отмечает перевозчик.

Добавим, что на период весенних школьных каникул "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс на маршруте Киев - Львов.