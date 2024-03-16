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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд в западном направлении

"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд в западном направлении
"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд. Фото: УЗ

АО "Укрзализныця" на период школьных весенних каникул решило назначить еще один дополнительный рейс на популярном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Согласно сообщению, для обеспечения удобства пассажиров запланирован дополнительный рейс Интерсити+ №777/778 на маршруте Киев – Львов.

"Назначаем еще один дополнительный поезд на период школьных каникул! На самую горячую дату месяца - 23 марта - назначили дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов!", - написали в УЗ.

Отправление из Киева предусмотрено на 6:50, с прибытием во Львов в 13:07. Поезд отправится в обратном направлении из Львова в 13:45, ориентировочное время прибытия в Киев – 20:04.

Напомним, несколько дней назад "Укрзализныця" уже назначила семь дополнительных поездов из Киева, Харькова и Днепра в западные регионы Украины.

Поезд №159/160 Киев — Трускавец   будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца поезд будет отправляться в ту же дату в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Поезд №191/192 Киев — Львов   отправляется из Киева 24 марта в 7:37 и прибывает во Львов в 17:21. Со Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

Поезд №255/256 Киев — Рахов   курсирует через день по парным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 7:50. В обратном направлении, из Рахова, поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.

Поезд №192 Львов — Киев   отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.

Поезд №195 Киев — Ивано-Франковск   отправится из Киева 17 марта в 7:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19.25 отправится поезд №91, который прибудет в столицу в 6.19.

Поезд №201/202 Харьков — Ворохта   отправляется из Харькова через день по парным в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.

Поезд №203/204 Днепр – Ворохта   отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по парным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.

Напомним, в 2024 году "Укрзализныця" сообщила, что не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Автор:
Татьяна Гойденко