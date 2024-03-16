"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд в західному напрямку

АТ “Укрзалізниця” на період шкільних весняних канікул вирішила призначити ще один додатковий рейс на популярному напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Згідно з повідомленням, для забезпечення зручності пасажирів заплановано додатковий рейс Інтерсіті+ №777/778 на маршруті Київ - Львів.

"Призначаємо ще один додатковий поїзд на період шкільних канікул! На найбільш гарячу дату місяця - 23 березня - призначили додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ - Львів!", - написали в УЗ.

Відправлення з Києва передбачено на 6:50, з прибуттям до Львова о 13:07. Поїзд вирушить у зворотному напрямку зі Львова о 13:45, орієнтовний час прибуття до Києва - 20:04.

Нагадаємо, кілька днів тому, "Укрзалізниця" вже призначила сім додаткових поїздів з Києва, Харкова та Дніпра в західні регіони України.

Поїзд №159/160 Київ —Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

Поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

Поїзд №255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

Поїзд №192 Львів — Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

Поїзд №195 Київ — Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

Поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Нагадаємо, у 2024 році "Укрзалізниця" повідомила, що не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.