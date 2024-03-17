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"Укрзалізниця" анонсувала зміни у русі поїздів через деформацію на залізничному перегоні на Хмельниччині
Через деформацію земляного полотна на ділянці між станціями Нігин і Гуменці в Хмельницькій області, тимчасово призупинено рух поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський. Маршрути руху інших поїздів будуть скориговані.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода). Кінцевою станцією для цього рейсу о 08:12 вимушено стане Нігин", - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця звернулася до місцевих органів влади з проханням організувати безкоштовне автобусне довезення пасажирів до та з Нігина на час ремонтних робіт. Ранкових пасажирів вже пересадили на запланований автобусний трансфер.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Станом на ранок неділі продовжуються аналіз ситуації та виправлення деформації земляного насипу на ділянці між станціями Нігин і Гуменці. В "Укрзалізниці" не можуть точно назвати терміни закінчення робіт, але вони можуть зайняти декілька днів.
Внаслідок цього тимчасово змінено маршрути трьох приміських поїздів:
- 6382 здійснюватиме рейс з Ларги до Кам'янець-Подільського замість маршруту Ларга - Хмельницький;
- 6383 курсуватиме з Хмельницького до Нігина замість Хмельницький - Ларга;
- 6384 з Нігина до Гречан замість Ларга - Гречани.
Поїзд далекого сполучення №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський тимчасово обмежено до станції Нігин.
"Якщо цей зсув ґрунту втрутився саме у ваші плани, нагадуємо, що заявку на компенсацію у претензійному порядку можна тепер подати онлайн", - зазначає перевізник.
Додамо, що на період шкільних весняних канікул “Укрзалізниця” вирішила призначити додатковий рейс на маршруті Київ - Львів.