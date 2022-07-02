"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд Покровск-Львов на 2 июля, - Гайдай

Укрзализныця назначила на 2 июля бесплатный эвакуационный поезд “Покровск-Днепр-Львов”. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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Поезд 234/233 Покровск-Днепр-Львов будет подан на станцию в Покровске в 16:30. Гайдай добавил, что в расписании возможны изменения.

Напомним, 1 июля глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин заявил, что в 2022 году тарифы на пассажирские перевозки подниматься не будут.