"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг Покровськ-Львів на 2 липня, - Гайдай

Укрзалізниця призначила на 2 липня безкоштовний евакуаційний потяг "Покровськ-Дніпро-Львів". Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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Потяг 234/233 Покровськ-Дніпро-Львів буде подано на станцію у Покровську о 16:30. Гайдай додав, що у розкладі можливі зміни.

Нагадаємо, 1 липня голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин заявив, що у 2022 році тарифи на пасажирські перевезення підніматися не будуть .