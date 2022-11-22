Укрзализныця увеличивает количество вагонов в Херсон. Появился безумный спрос

Государственная "Укрзализныця" сразу добавила девять вагонов к поезду на Херсон, учитывая очень высокий спрос на билеты, сообщили в компании. Как пишут в УЗ, первые два рейса "Поезда к победе" "Укрзализныци" в недавно освобожденный город показали, насколько сильно ждали возвращения железнодорожного сообщения жители Херсонщины.

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"В дополнение к пассажирам, купившим билеты на этот рейс в рамках проекта "Билеты к победе", железнодорожники помогли выехать еще около 300 херсонцев, среди которых более 20 детей, 3 человека с инвалидностью и одна 94-летняя бабушка. А еще 6 собачек и 1 кот", – рассказывают в компании.

В "Укрзализныце" также открыли продажу билетов на рейсы по обоим направлениям: из Киева в Херсон на 22 и 24 ноября и из Херсона в Киев на 23 и 25 ноября (с остановкой в Николаеве).

"Просим херсонцев, которые нас уже могут читать благодаря наличию интернета на вокзале, прибывать на посадку за полтора-два часа в связи с прохождением проверки безопасности перед посадкой: загрузка базы данных у наших силовиков занимает немного времени, отнесемся с пониманием", – добавили в УЗ.

Вместе с тем, железнодорожники продолжают работать над обновлением постоянного графика курсирования рейса 101/102 Киев — Херсон, чтобы обеспечить максимально удобное время отправки из Херсона и Николаева, поэтому о рейсах после 25 ноября расскажем дополнительно.

Напомним, "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запустила поезд из Киева в Херсон 18 ноября.