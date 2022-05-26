"Укрзализныця" вводит новые рейсы электрички Киев - Тетерев

"Укрзализныця" с 27 мая расширяет курсирование электричек между поселком Песковка Киевской области и Киевом в рамках сети пригородных маршрутов Kyiv City Express. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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В частности, запускается поезд №6606, который будет отправляться со станции Тетерев в 6:18 с прибытием на столичную станцию Борщаговка в 7:55.

Поезд №6604 по будням будет отправляться в 5:27, но доезжать только до станции Святошин (в 6:57). По субботам и воскресеньям он будет курсировать до Борщаговки (прибытие - в 7:05).

Рейс №6603 теперь будет отправляться с Борщаговки в 6:40 с прибытием на станцию Тетерев в 8:33. Вечерний же поезд №6623 будет по будням уходить со Святошина в 19:10, а по выходным с Борщаговки в 18:53 (прибытие на станцию Тетерев - в 20:50).

Кроме того, изменен и график поезда №6608 Тетерев - Святошин: он будет отправляться в 8:45 и прибывать на столичную станцию в 10:14.

Напомним, что пригородное сообщение по этому направлению в пределах Киевской области "Укрзализныця" возобновила с 16 мая. До этого с 7 мая было возобновлено движение только до Бородянки - после того, как удалось восстановить мост через реку Ирпень.