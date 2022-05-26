"Укрзалізниця" вводить нові рейси електрички Київ - Тетерів

"Укрзалізниця" з 27 травня розширює курсування електричок між селищем Пісківка Київської області та Києвом у рамках мережі приміських маршрутів Kyiv City Express. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Зокрема, запускається поїзд №6606, який вирушатиме зі станції Тетерів о 6:18 із прибуттям на столичну станцію Борщагівка о 7:55.

Потяг №6604 буднями вирушатиме о 5:27, але доїжджатиме лише до станції Святошин (о 6:57). По суботах та неділях він курсуватиме до Борщагівки (прибуття – о 7:05).

Рейс №6603 тепер вирушатиме з Борщагівки о 6:40 із прибуттям на станцію Тетерів о 8:33. Вечірній же потяг №6623 по буднях йтиме зі Святошина о 19:10, а у вихідні з Борщагівки о 18:53 (прибуття на станцію Тетерів – о 20:50).

Крім того, змінено і графік поїзда №6608 Тетерів - Святошин: він вирушатиме о 8:45 та прибуватиме на столичну станцію о 10:14.

Нагадаємо, що приміське сполучення за цим напрямком у межах Київської області "Укрзалізниця" відновила з 16 травня. До цього з 7 травня було відновлено рух лише до Бородянки – після того, як вдалося відновити міст через річку Ірпінь.