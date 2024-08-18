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В Киеве из-за жары ограничили движение крупногабаритного транспорта
18 августа в Киеве введены ограничения на движение крупногабаритного грузового транспорта. Это связано с сохранением дорожного покрытия при высокой температуре воздуха. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
Грузовикам запрещено двигаться, если температура превышает +28 градусов по Цельсию. Ограничение касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.
Водителям грузовиков рекомендуется переждать жаркий период на площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
В настоящее время срок действия ограничений не определен – об их снятии будет сообщено дополнительно.
Добавим, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".
Источник фото: ua.depositphotos.com