У Києві через спеку обмежили рух великогабаритного транспорту

18 серпня, у Києві введено обмеження на рух великогабаритного вантажного транспорту. Це пов'язано із збереженням дорожнього покриття в умовах високої температури повітря. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Вантажівкам заборонено рухатися, якщо температура перевищує +28 градусів за Цельсієм. Обмеження стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водіям вантажівок рекомендується перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Наразі термін дії обмежень не визначено – про їх зняття буде повідомлено додатково.



Додамо, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

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